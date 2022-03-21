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Başkan Işık, 'Bir Hilal Uğruna 18 Mart Çanakkale Zaferi' programına katıldı

İHA

Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı tarafından Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı nedeniyle düzenlenen 'Bir Hilal Uğruna 18 Mart Çanakkale Zaferi' programına, Belediye Başkanı Alim Işık, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni ve Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı ve KAÇEP'ten sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hülya Öztürk ile birlikte katıldı.

Başkan Işık, 'Bir Hilal Uğruna 18 Mart Çanakkale Zaferi' programına katıldı

Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı tarafından Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı nedeniyle düzenlenen ‘Bir Hilal Uğruna 18 Mart Çanakkale Zaferi’ programına, Belediye Başkanı Alim Işık, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni ve Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı ve KAÇEP’ten sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hülya Öztürk ile birlikte katıldı.
Kütahya Belediyesi Konferans Salonu'nda Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığının düzenlediği ‘Bir Hilal Uğruna 18 Mart Çanakkale Zaferi’ programı yoğun ilgi ile takip edildi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı’nın katılım sağladığı gecenin açılış konuşmasını Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni yaptı. Bükni, konuşmasında pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze buluşmaların yeniden başladığını ve bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini ifade etti.
Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı Bükni, “Şahadet mertebesine erişen tüm vatan evlatlarını saygı, şükran ve rahmetle bir kez daha anıyorum. Ne mutlu ki büyük Türk milleti, vatanı, milleti, inancı ve hürriyeti uğruna canını feda edebilecek müstesna evlatlarını bağrından yetiştirebilmiştir. Şehitlerimiz, 107 yıl önce gül bahçesine girer gibi şahadete koştular. En az dün kadar bugünde, milletimizin bekası için ihtiyacımız olan Çanakkale ruhunun nesillere kazandırılması, milli geleceğimiz açısından son derece önem arz etmektedir. Çünkü Çanakkale bir şuurdur, bir ufuktur, bir gururdur. Aziz şehitlerimizin zafer emanetidir. Çanakkale’yi bir cümle ile açıklamak gerekirse, ‘Geldiler, gördüler ve bir daha gelmemek üzere geri döndüler’ derim. Bizde Ülkü Ocakları olarak diyoruz ki; mücadelemiz 57. Alay gibi son nefere kadar sürecektir. Katılımızın için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
Açılış konuşmasının ardından üniversite öğrencisi İbrahim Aksu söylediği kahramanlık türküleriyle salonda bulunan izleyicilere duygulu anlar yaşattı.
Program, eğitimci ve araştırmacı Musa Çelik’in sunduğu konferans ile devam etti. Çelik, Çanakkale savaşlarının öneminden, sebepleri ve sonuçlarından, zafere giden yoldaki hazırlıklardan, Başkumandan Vekili Enver Paşa'nın ve diğer isimleri unutulan kahramanların hizmetlerinden, çarpıcı insan hikayeleri üzerinden Çanakkale ruhu hakkında önemli bilgiler verdi. Musa Çelik ayrıca Genel Kurmay arşivlerine, önemli paşaların hatıratlarına ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği bilgilere dayanarak Çanakkale'nin doğru ve yanlış bilinen gerçekleri hakkında önemli bilgiler verdi.
Program sonrasında Ülkü Ocakları İl Başkanı İlker Bükni Musa Çelik’e teşekkür plaketi verirken, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ise sesi ve türküleriyle duygulu anlar yaşatan İbrahim Aksu’ya teşekkür plaketini verdi.

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