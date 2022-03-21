Çavdarhisar takımı zeka oyunlarında 3 şampiyonluk 1 ikincilik elde etti

Çavdarhisar zeka oyunları takımı Kütahya’da yapılan il finallerinde 3 şampiyonluk ve 1 ikincilik elde ederek turnuvanın en iyi takımı oldu.

Türkiye Akıl ve Zeka oyunları Federasyonu il finallerinin en küçük öğrencisi olmasına rağmen tüm rakiplerini yenen Aymira Günay, Equlibiro oyununda Kütahya şampiyonu, yine tüm rakiplerini maç vermeden 50 yenen Tunahan Süngü, Pentego oyunu şampiyonu, Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulundan mezun olan İshak Karademir ise Küre oyunu şampiyonu oldu. Tek maç kaybedip tüm maçları kazanan İlayda Emre il 2.si oldu.

Dereceye giren öğrenciler Türkiye finallerinde Kütahya’yı temsil edecekler.

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