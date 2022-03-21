Kütahyalı Sefa Güler, judoda Türkiye üçüncüsü oldu

Yozgat'ta gerçekleşen Okul Sporları Yıldızlar l Judo Türkiye Şampiyonasında Kütahya'yı temsil eden Sefa Güler 50 kg’da Türkiye üçüncüsü oldu.

Okul Sporları Daire Başkanlığı ve Judo Federasyonu tarafından Yozgat'ta düzenlenen şampiyonaya 57 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcular katıldı.

409 kadın ve erkek sporcunun mücadele verdiği şampiyonada Kütahya'yı temsil eden Sefa Güler, 50 kg'da Türkiye üçüncüsü olarak Kütahya spor camiasının gururu oldu.

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