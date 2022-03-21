Kütahya’da iş ve üretim makinesi operatörlerine eğitim

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Makine ve İkmal Şube Müdürlüğü tarafından iş ve üretim makinesi operatörlerine yönelik olarak hizmet içi eğitim semineri düzenlendiği bildirildi.

İş ve üretim makinelerinin kullanılmasından sorumlu olan operatörlerin bilgilerinin ve deneyimlerinin artırılması, iş makinelerinin güvenli bir şekilde çalıştırılması, aynı zamanda enerji ve zamandan tasarruf edilmesinin sağlanması amacı ile düzenlenen eğitim Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Hizmet içi eğitim programı, Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar Başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Arpacı ve Halil Karademir, Makine ve İkmal Şube Müdürü Ferhat Çam, Makine Mühendisleri Akif Eltan, Tuğrul Çiçek, Hakan Öksüm, Orman Endüstri Mühendisi Adem Öztürk, İnşaat Mühendisi Osman Güç, İnşaat Teknikeri Doğanay Karadaş, İş ve Üretim Makinesi Operatörlerinin katılımı ile yapıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, hizmet içi eğitiminde yaptığı konuşmada, 2022 yılında yapılacak çalışmalarda makinelerin daha verimli kullanımının sağlanmasını ve daha tasarruflu olunmasını söyledi. Operatörlerin taleplerini dinleyen ve fikir alışverişinde bulunan Dündar, 2022 yılının başarılı ve kazasız geçmesi dileklerini ileterek, genel değerlendirmelerde bulundu.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görevli olan operatörlere yönelik olarak düzenlenen eğitim seminerinde, iş makinelerinin tasarruflu bir şekilde verimli kullanılması, tamir ve bakımlarında izlenmesi gereken yollar ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler aktarıldı.

2021 yılının değerlendirmesi ve karşılaşılan sorunların da görüşüldüğü eğitim seminerinde, 2022 yılında Makine İkmal ve Makine İşletme iş ve işlemlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi konusu üzerinde duruldu ve çözüm önerileri hususunda değerlendirmeler yapıldı.

Eğitim, operatörlerinde katılımlarıyla sorucevap şeklinde, çözüm odaklı bir şekilde tamamlandı.

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