Gediz’de 'Kendin yap atölyesi kursları' açıldı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Kendin yap atölyesi kursları' açıldı.

Temel Eğitim kademesi olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin 21.Yüzyıl becerilerine sahip olmalarına katkı sağlamak amacıyla oluşturulan ve yenilikçi eğitim anlayışına uygun fiziki ortamın sağlandığı Gediz 'Kendin Yap Atölyesinde Robotik Kodlama, El Sanatları ve Turizm İstasyonları'nda eğitim gören Gedizli öğrencilere Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından gerekli eğitici destek sağlandı.

Bu atölyede eğitim alan öğrencilerin Kendin Yap Atölyesi temasına uygun yenilikçi ve çözüm odaklı ürünler oluşturduğuna dikkat çeken Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Özyurt, “Öğrencilerimiz Robotik ve kodlamanın hayatımızdaki önemini fark ediyor, kendine özgü yeni tasarımlar oluşturuyor ve eğlenceli vakit geçiriyorlar. Robotik ve kodlama eğitimlerinde Eğitim alan öğrencilerimiz Bilgi İşlemsel Düşünmenin Temelleri, Temel Algoritma Öğeleri, Akış Şeması Oluşturma, Algoritma ve Akış Diyagramı etkinlikleri, Code.org ve Scratch Etkinlikleri, Blok Tabanlı Kodlama Etkinlikleri, Arduino Etkinlikleri, Tinkercad Uygulaması ile 3 Boyutlu Tasarım, Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları ve Mobil Uygulamalar üzerine eğitim faaliyetlerine katılırken; El Sanatları İstasyonunda karakalem resim çalışmaları, kağıt kesme ve katlama çalışmaları, origami ve quilling çalışmaları, ebru sanatı çalışmaları, akrilik boya ile taş boyama çalışmaları, sıfır atık ve artık materyal çalışmalarına katılıyorlar” dedi.

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