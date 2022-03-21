Hisarcık’ta Orman Haftası etkinlikleri

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Orman Haftası nedeniyle Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde 100 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Düzenlenen fidan dikim etkinliğine Kaymakam Didem Dinç Özay, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Hisarcık Orman İşletme Şefi Samet Sayan, Esire Orman İşletme Şefi Bilal Acar, okul müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte Hisarcık Orman İşletme Şefliği tarafından temin edilen çeşitli türlerde yaklaşık 100 fidanın dikimi gerçekleştirildi. Orman İşletme Şefliğince fidan dikimine katılan öğrencilere tişört, şapka ve balon dağıtıldı.

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