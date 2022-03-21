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Kütahya'da Covid-19 vaka sayısı düşmeye devam ediyor

İHA

Kütahya'da Covid-19 vaka sayısı düşmeye devam ediyor

Kütahya'da vaka sayıları bu hafta da düşüş eğilimini sürdürdü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 511 Mart arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid19 vaka sayılarını açıkladı. Kütahya'da vaka sayıları son 4 haftada olduğu gibi düşüş eğilimini sürdürdü. Kütahya'da 26 Şubat4 Mart tarihleri arasında 409 olan vaka sayısı, yeni haftada 255'e geriledi.

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