Aslanapa’da 'Jandarma Hatıra Ormanı'na fidan dikimi

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Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Dünya Ormancılık Günü ve Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında, Jandarma Hatıra Ormanına fidan dikimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Çalköy yolu üzerinde bulunan, Jandarma Hatıra Ormanına Kaymakam Mehmet Sevban Gökbunar, Belediye Başkanı Gökhan Gürel, ilçe protokolü, köy ve mahalle muhtarları, vatandaşlar ve öğrencilerin katılımıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

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