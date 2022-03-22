Evliya Çelebi Hastanesinde Palyatif Bakım Hemşireliği Eğitim Programı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk defa Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının başladığı bildirildi.

Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Bakım, Hasta Hizmetleri ve Eğitim Daire Başkanlığına, Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetki Belgesi almak için yapılan başvurular, Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Standartları doğrultusunda incelenerek, hastaneye “Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetkisi” verildi.

Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim uygulama yetkisine sahip, 36 kurumdan biri olan Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 21 Mart 2022 08 Nisan 2022 tarihleri arasında sürecek program, il içi ve il dışından katılan 11 kursiyer ile başladı.

Üç hafta sürecek kursta, kritik ve karmaşık hasta bakım gereksinimlerini karşılayabilecek yetkinliğe sahip, sorun çözme becerisi gibi Sağlık Bakanlığının belirlediği ve Uluslararası geçerliliği olan standartta Palyatif Bakım Hemşireliği eğitimi verilecek.

Açılışa, Hastane Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Ahmet Arif Uzun ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Çiğdem Zeren, Müdür Yardımcısı Fatma Tanrıkulu İnce ve Eğitim Hemşireleri katıldı.

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