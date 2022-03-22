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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emet’in tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtım çalışmaları

İHA

Emet’in tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtım çalışmaları

Emet Kaymakamlığı ve Emet Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen Cevizdere zaferinin 100. yıl kutlamalarında ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği ekipleri, Emet Evi, Emet Hanı, Emet sokakları, Yeniceköy Tahtalı, Yeniceköy tarihi cami ve konağı, Eğrigöz İki Taş Kanyonu, İkibaşlı Köyü, Cevizdere Şehitliğinde çekimler gerçekleştirdi. Çekimlerde ayrıca yöresel kıyafetler resimlendi. Elde çamaşır yıkanması, imece usulü gözleme yapımı gibi gelenek ve görenekler sergilendi. Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'da yer yer çalışmalara katılım sağladı.

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