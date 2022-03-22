Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Gediz Müftülüğü tarafından düzenlenen ortaokul öğrencileri arasında "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" temalı kompozisyon yarışması ile lise öğrencileri arasında "Çanakkale Ruhu" temalı şiir yazma yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan ve Şube Müdürü Osman Avcı tarafından verildi.

Liseler arası “Çanakkale Ruhu” temalı şiir yazma yarışmasında Gediz Fen Lisesinden Sultan Cantürk birinci, Anadolu İmam Hatip Lisesinden Ramazan Akdemir ikinci, Şükrü Kuru üçüncü oldu.

Ortaokullar arası “Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet” konulu kompozisyon yarışmasında ise Mehmetçik Ortaokulu’ndan Sudenaz Yıldız birinci, 1Eylül İmam Hatip Ortaokulundan Hatice Ebrar Tuna ikinci, Rümeysa Güler ise üçüncü oldular.

Yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik eden ilçe Müftüsü Nurullah Koçhan, yarışmaya katılan bütün öğrencilere teşekkür etti.

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