1915 Çanakkale Köprüsü İllüstrasyonu Rektör Uysal’a sunuldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinde görev yapan Öğr. Gör. Adem Dönmez, açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü için hazırladığı çizimlerini, Rektör Kazım Uysal’a sundu.

Temeli 18 Mart 2017 tarihinde atılan ve tam 5 yıl süren çalışmanın ardından düzenlenen törenle hizmete açılan uzunluğu 4 bin 608 ve orta açıklığı 2 bin 23 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenlerinden Öğr. Gör. Adem Dönmez’in vektörel resimlemelerine (illüstrasyon) konu oldu. Öğr. Gör. Dönmez, Türkiye’nin iki boğazında Asya ve Avrupa kıtalarını bağlayan 5. geçit olan ve 318 metrelik kule uzunluklarıyla 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni de sembolize eden köprüye dikkat çekmek amacıyla hazırladığı çizimleri Rektör Kazım Uysal’a sundu.

Dönmez’in hazırladığı çizimleri çok beğendiğini ifade eden Rektör Uysal, “Ülkemizin gurur kaynağı olan projelerinden olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışının coşkusunu yaşarken, DPÜ akademisyenlerinden Öğr. Gör. Adem Dönmez’in köprünün açılışına dikkat çekmek için hazırladığı bu çalışmaları anlamlı buluyorum. Kendisine emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyor, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

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