Başkan Mestan Koca: "Hedefimiz, beceri terapi atölyesi kurmak"

Kütahya Özel Eğitim ve Down Sendromlular Derneği, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle Kütahya Valisi Ali Çelik’i ziyaret etti.

Vali Ali Çelik; Dernek Başkanı Mestan Koca, özel çocuklar ve aileleriyle Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Çocuklarla yakında ilgilenen Vali Ali Çelik, aileleriyle de sohbet edip taleplerini dinledi.

Vali Çelik, özel çocuklar için yapılan ve yapılması gereken tüm çalışmalarda devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Faaliyetler hakkında bilgiler veren Başkan Mestan Koca, derneğin eğitim, spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışma yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacıyla 1992 yılında kurulduğunu söyledi.

Derneğin şu anki ana hedefinin özel eğitim gerektiren bireylerle engelsiz bireyleri bir araya getirecek olan “Beceri Terapi Atölyesi” kurmak ve kafeterya açmak olduğunu kaydeden Koca, “Engelli bireylere iş imkânı sunmak üzere kurulacak kafeteryayla toplumsal bütünleşmeyi sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.