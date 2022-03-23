Simav’da hafız öğrencilere belgeleri teslim edildi

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Simav İlçe Müftülüğüne bağlı kız ve erkek hafızlık yatılı Kur'an Kurslarında hafızlıklarını tamamlayan, aynı zamanda proje sınıfı kapsamında İmam Hatip öğrencisi olan ve hafızlık sınavında başarılı olup belge almaya hak kazanan öğrencilerin hafızlık belgeleri verildi.

Hafız öğrencilere belgeleri, İlçe Müftülüğü makam odasında Müftü Hasan Serçe tarafından teslim edildi.

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