Hisarcık’ta Çanakkale Şehitlerini anma programı

Hisarcık Belediyesi ve İlçe Müftülüğünce ortaklaşa Çanakkale Şehitlerini anma programı düzenlendi.

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak Araştırmacı Yazar İbrahim Kılınç, Kur’anı Kerim Okuma Dünya 2.’si Kurra Hafız Adem Bilir ve Şair Ali Osman Kadıoğlu katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programın açış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol,” Şehitlerimize vefa borcu olarak onları her daim anmamız, onlarla ilgili programlar yapmamız ve asla şehitlerimizi unutmamamız lazım” dedi.

Hafız Adem Bilir'in Kur'an tilavetiyle başlayan programda Şair Ali Osman Kadıoğlu’nun, “Çanakkale” isimli şiir dinletisi yer aldı. Daha sonra Araştırmacı Yazar İbrahim Kılınç "Çanakkale Ruhu" konulu konferans verdi. Çanakkale şehitleri için okunan hatimlerin duasını ise İlçe Vaizi Bilal Aydoğdu yaptı.

Programın sonunda Belediye Başkanı Fatih Çalışkan günün anısına Hafız Adem Bilir, Şair Ali Osman Kadıoğlu ve Araştırmacı Yazar İbrahim Kılınç’a plaket takdim etti.

Yazar İbrahim Kılınç, program çıkışında okuyuculara kitaplarını imzaladı.

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