Masa tenisinde kıran kırana mücadele KYK yurtlarında kalan öğrencilerin katıldığı turnuvaya 10 ilden 40'ı bayan toplam 80 sporcunun katıldı Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can: "Kütahya olarak güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmanın sevincini yaşıyoruz"

Kütahya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerin katıldığı 'İller arası masa tenisi turnuvası' kıran kırana geçen müsabakalara sahne oldu.

Kütahya Dumlupınar Kapalı Spor Salonu'nda 3 gün süren turnuvaya 10 ilden 40'ı bayan toplam 80 sporcunun katıldığı belirtildi.

Müsabakalarda kızlarda birinciliği Muğla KYK, ikinciliği İzmir KYK, üçüncülüğü Manisa KYK ve dördüncülüğü de Ankara KYK, erkeklerde ise birinciliği Ankara KYK, ikinciliği İzmir KYK, üçüncülüğü Balıkesir KYK ve dördüncülüğü de Kütahya KYK elde etti.

KYK'lı sporcu gençlerin katılım belgesi, madalya ve sertifikaları Müdürü Tahir Emre Can tarafından takdim edildi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, hiç bir aksaklığın yaşanmadığı güzel bir organizasyona imza atmanın sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Madalya töreni sonrası 'Şampiyonluk' pastası, Müdür Can ve sporcular tarafından kesildi.

