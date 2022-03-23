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Gediz MYO öğrencileri, “farklı renk çoraplar” hareketine ortak oldu

İHA

Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü için, tüm dünyada giyilen, "farklı renk çoraplar" hareketine ortak oldu.

Gediz MYO öğrencileri, “farklı renk çoraplar” hareketine ortak oldu

Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü için, tüm dünyada giyilen, “farklı renk çoraplar” hareketine ortak oldu.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1. sınıf öğrencileri farklı renklerdeki çorapları ellerine giyerek çektikleri fotoğrafları, “Rengimiz Belli Olsun” etiketi ile sosyal medyada paylaşarak kampanyaya katıldılar.

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