Kütahya’da Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Şehit Yarbay Nazım Bey'e vefa Şehit Yarbay Nazım Bey'in adı, şehit olduğu Kütahya Çöğürler Tren İstasyonu'nda yaşatılacak

Kütahya'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı, Kurtuluş Savaşı komutanlarından şehit Yarbay Mehmet Nazım Bey’in adı şehit olduğu Çöğürler Tren İstasyonu'nda yaşayacak.

Yarbay Mehmet Nazım Bey, 15 Temmuz 1921 günü Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde vurulmuş ve ağır yaralı halde Kütahya Çöğürler Tren İstasyonu'na ulaştırılmak istenirken son nefesini burada vererek şehit olmuştu.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Çöğürler İstasyon Şefliği adının TCDD'nin aldığı kararla, "Çöğürler Nazım Bey" olarak değiştirildiğini açıkladı.

Çöğürler Köyü Muhtarı Cevdet Kalem, Kurtuluş Savaşının sayısız kahramandan biri olan Şehit Miralay Mehmet Nazım Bey’in adının Çöğürler Tren İstasyonu'nda yaşayacak olmasından büyük bir onur ve gurur duyduklarını söyledi.



“Miralay Mehmet Nazım bey kimdir?”

1886'da Cemal Bey'in oğlu olarak dünyaya geldi. Beşiktaş Askeri Rüştiyesi ve Bursa Askeri İdadisi'ni bitirdi. 14 Ocak 1904’te Harp Okulu’na girdi. 20 Eylül 1907'de Harbiye'den teğmen rütbesiyle piyade sınıfı üçüncüsü olarak mezun oldu. 13 Ağustos 1910'da Mektebi Erkânı Harbiye'den Kurmay Yüzbaşı rütbesinde mezun oldu. 13 Şubat 1911’de gönüllü olarak Yemen Kuvvetleri Komutanlığı’nda hizmet verdi. 8 Ocak 1914 yılında 6. Kolordu Kurmay heyetinde yer aldı. Aynı yıl 16. Fırka kurmay başkanlığına ve ardından 19. Fırka kurmay başkanlığına atandı. 12 Şubat 1914’te 3. Kolordu’da görev yaptı. 25 Nisan 1915’te 16. Tümen Kurmaylığında, 1 Ağustos 1915’te ise 6. Kolordu Kurmaylığında, 15 Temmuz 1916’da ise 19. Kolordu Kurmaylığında görev yaptı. 14 Eylül 1916’da Binbaşı rütbesine terfi edildi. 15 Kasım 1916’da Makedonya Cephesi’nde 177. Alay Komutanı olarak görev yaptı. 18 Temmuz 1917'de Romanya'da Alman Mareşal August von Mackensen'in karargahında görevi aldı. 19171918 yılları arası Osmanlı Rumeli Müfrezesi (Takviyeli 177. Alay) komutanlığına getirildi.

25 Ağustos 1918’de Kafkas İslam Ordusu’nda görevliyken, MuamelâtI Zatiye emrinde bırakıldı. 27 Ocak 1919’da 12. Kolordu görevinde, 27 Mart 1919‘da geçici olarak 7. Süvari Alay Komutanı Vekili olarak görev yaptı. 1919 Mayıs’ında İngilizlerin kendisini tutuklayacağını öğrenince, Kuvâyi Milliye'ye katılmak üzere İstanbul'dan ayrılarak Anadolu'ya geçti. 10 Ocak 1921’de 4. Piyade Tümen Komutanı olarak hizmet verdi.[2] Birinci İnönü Muharebesi'nde kumandanı olduğu 4. Piyade Fırkası'na komuta ederek Yunanlar ile savaştı ve başarılarından ötürü Yarbay rütbesine terfi ettirildi. İkinci İnönü Muharebesi'ne katıldı. Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde yaralandı. Tedavisiyle Mustafa Kemal bizzat ilgilendi, o dönem Garp Cephesi Komutanlığı yapan İsmet Paşa (İnönü) da ziyaretine geldi. Tedavisinin ardından cepheye döndü. 10 Ocak 1921’de Yarbay rütbesine terfi ettirildi. KütahyaEskişehir Muharebeleri sırasında Yumruçal sırtlarında ateş hattına ilerlerken, yakınlara kadar sokulmuş bir Yunan ağır makineli tüfek müfrezesinin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. 15 Temmuz 1921 günü şehit oldu. Naaşı, Ankara'ya getirilerek Ankara Şehitliği'nde toprağa verildi. Ölümünden bir gün sonra TBMM tarafından Miralay rütbesine terfi ettirilerek "Şehit Miralay Nazım Bey" adıyla anıldı.

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