Kaymakam Özay’dan, orman fidanlığı ziyareti

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Hisarcık Kaymakamı Didem Dinç Özay, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler ile birlikte Güldüren Köyü fidanlığını ziyaret etti.

Kaymakam Didem Dinç Özay, İlçe Belediye Başkanı Vekili Adil Eroğlu, Emet Orman İşletme Müdürü Osman Atasoy, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, İlçe Millî Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Hisarcık Orman İşletme Şefi Samet Sayan, Esire Orman İşletme Şefi Bilal Acar, Fidanlık Şefi İbrahim Badik, Fidanlık Teknikeri Arif İnce ve öğrenciler katıldı.

Güldüren köyü fidanlığında öğrencilere fidanların nasıl yetiştirildiği, yetiştirme süreçleri ve bakımı konularında bilgi verildi.

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