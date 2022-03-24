Artık köprü altında su birikmeyecek

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Hisarcık ve Simav ilçeleri arasında devlet yolu üzerindeki köprünün altında biriken suların ulaşımı engellemesi üzerine Hisarcık Belediyesinin köprünün altındaki suyun tahliyesi için başlattığı boru döşeme çalışmasını tamamladığı bildirildi.

82. Yıl Mahallesi Kır Alanı mevkiindeki köprünün altında kalan yolun özellikle yaz aylarında sık sık sulama ve yağmur suyuyla göl haline gelmesi sonucu arazi sahiplerinin köprünün altından araçla veya yaya olarak geçmesi zorlaşıyordu.

Arazi yolundaki köprünün altında biriken suların tahliyesi için çalışma başlatan Belediye Belediyesi Fen İşleri ekiplerince yaklaşık 100 metre koruge boru döşemesi gerçekleştirildi.

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