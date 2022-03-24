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Lise öğrencileri, her gün 6 bin plastik bidon üretiyor

DHA

Lise öğrencileri, her gün 6 bin plastik bidon üretiyor


Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, sıvı ve katı temizlik maddeleri, dezenfektan, deterjan, boya ve oda parfümü gibi 100'den fazla ürün geliştiren Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, temizlik maddeleri için plastik bidon üretimine de başladı. Üretilen bidonların satıştan sonra geri dönüşüm için tekrar toplandığını söyleyen Okul Müdürü Mustafa Özünlü, "Günde 6 bin plastik bidon üretiyoruz. Bidonları sıfır bidon haline getiriyoruz. Çevreye zarar, en aza indirgeniyor" dedi.
Kütahya'da otomasyon, itfaiyecilik, bilişim ve kimya bölümlerinin yer aldığı 460 öğrencisi olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitimin yanı sıra fabrika gibi çalışıyor. Kimya bölümü öğrencileri, günlük eğitimlerine devam ederken, ders dışı zamanlarda okulun yanına kurulan kimya teknoloji alanı atölyesinde, sıvı, katı temizlik maddeleri ve 'school' markasıyla dezenfektandan deterjana, boyadan oda parfümüne kadar 100'den fazla ürün üretip satıyor. Öğrencilerin atölyesi, 7 milyon liranın üzerindeki satışlarla ülke genelinde en fazla ciroya sahip okullar arasında yer alıyor.
'TÜRKİYE'DEKİ OKULLARIN İHTİYACINI KARŞILIYORUZ'
Okul Müdürü Mustafa Özünlü, günde 6 bin plastik bidon ürettiklerini ve satılan ürünlerinin bidonlarının geri toplanıp ekonomiye kazandırıldığını belirtti. Çevreye zararı bu sayede en aza indirmeye çalıştıklarını ifade eden Özünlü, "Kimyasal üretimler yapıyoruz. Temizlik ürünlerinin haricinde, sağlık sektörüne yönelik ürünlerimiz var. Bunun yanında sürekli bir plastik bidon ihtiyacımız oluyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'mız bu ihtiyacımızı gördü ve bidon üretimimize destek verdi. Biz de bir bidon üretim makinesi aldık. Artık günde 6 bin plastik bidon üretecek kapasiteye ulaştık. Şu anda öğrencilerimiz bu üretimden asgari ücrete kadar para alabiliyorlar. Aynı zamanda tüm Türkiye´deki okulların plastik bidon ihtiyacını karşılayabilecek pozisyona geldik" dedi.
ATIK PLASTİKTEN ÜRETİM
Satış yaptıkları yerlerdeki plastik bidonları geri toplamanın yanında atık plastikleri de bidona dönüştürebilen bir makineye sahip olduklarını belirten Özünlü, "Normal şartlarda bidonlarımızı sıfır ham maddeden yapabiliyoruz. Ama genelde tercihimiz atık plastikten üretim yapmak. Böylece çevreye verdiğimiz zarar en aza iniyor. Dolayısıyla sattığımız ürünlerin bidonlarını tekrar geri topluyoruz. O bidonları temizleyip sıfır bidon haline getiriyoruz. Böylece çevreye verilen zarar en aza indirgenmiş oluyor. Bundan sonraki hedefimiz makineleşmeyi daha fazla artırarak, daha büyük kilogramdaki bidonları üretebilmek. Şu anki kapasitemizle 6 bin bidonu üretebiliyoruz. Bunu 3 katına çıkarabilmek ve daha fazla öğrencimize para kazandırabilmek, piyasaya daha ucuz bidon sürebilmek istiyoruz" diye konuştu.
ÖĞRENCİLER KAZANIYOR
Otomasyon bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi Ahmet Erenkaya, 2 yıldır, hem okulda hem de atölyede olmaktan keyif aldığını söyledi. Atölye sayesinde para da kazandıklarını belirten Erenkaya, "Bu okulda okumaktan ve üretmekten çok mutluyum. Çalışarak para kazanabiliyoruz. Hem çevreye hem de doğaya faydalı bir iş yapıyoruz. Usta çırak ilişkisi içinde çalışıyoruz" dedi. Atölyede okulun baş harflerinden oluşan 'NE Kimya' adıyla banyo temizleyicisi, çamaşır suyu, yüzey temizleyicisi, bulaşık deterjanı, Arap sabunu, sıvı ve el sabunu, oda parfümü, çamaşır yumuşatıcısı, kireç çözücüsü ve boya üretimi de yapılıyor. Günlük çalışma saatlerine göre yevmiye alan öğrencilerin ürettiği temizlik ürünleri Kütahya, Bilecik, Isparta ve Eskişehir gibi çevre kentlerdeki resmi kurumlara ve okullara satılıyor. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2022-03-24 11:36:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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