DPÜ Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’nda

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Kariyer ve Mezun Merkezi eş güdümünde ve üniversitenin farklı birimlerinden katılımlarla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin himayelerinde gerçekleştirilen Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’nda (EGEKAF’22) paydaş üniversite olarak yerini aldı.

“Yetenek Her Yerde” temasıyla, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı (CBİKO) himayelerinde, Ege Bölgesi Kariyer Fuarı, 2122 Mart tarihlerinde Fuar İzmir’de Ege Üniversitesi ev sahipliğinde ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi de dahil Ege Bölgesinde yer alan diğer 19 paydaş üniversite ile ortak bir şekilde gerçekleştirildi. Dumlupınar Üniversitesini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez ile DPÜ KAMER Koordinatörü Öğr. Gör. H. Feyyaz Ebeoğlugil’in temsil ettiği fuara, CBİKO Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Bölgesi’ndeki üniversitelerinin rektörleri, bakanlıkların temsilcileri, çok sayıda özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, akademisyenler ve öğrencilerle birlikte mezunlar katıldı.



“DPÜ adına fuara 840 kişi katıldı”

Dumlupınar Üniversitesinin Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörlüğü (DPÜ KAMER) aracılığıyla Evliya Çelebi ve Germiyan yerleşkelerindeki akademik birimlerinden 250 ve ilçelerdeki akademik birimlerinden de 350 öğrenci ücretsiz olarak EGKAF’22’ye götürüldü. Kendi olanaklarıyla fuara katılım sağlayan öğrenciler de eklendiğinde DPÜ adına Ege Bölgesi Kariyer Fuarına Katılım 840’a ulaştı. Açılış töreninde Üniversite adına Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri İsmet Durmuş ve Utku Açıkgöz, kulüp ve milli takım başarılarından dolayı madalyaya layık görüldüler.

EGEKAF’22, Ege Bölgesi’nde yer alan tüm rektörlerin kurdele kesimiyle başladı. Halk oyunları gösterileri ile devam eden etkinliklerde yoğun bir staj ve iş başvurusu olanağı sağlandı. Toplamda 100’den fazla seminer, atölye ve benzeri etkinliğin gerçekleştiği EGEKAF’22’ye toplam 65 binin üzerinde öğrenci, mezun ve katılımcı iştirak etti.



“DPÜ’ün Mentorluk ve Siber Vatan projeleri tanıtıldı”

Organizasyonu Dumlupınar Üniversitesi adına yürüten ve üniversite standında yer alan DPÜ KAMER, aynı zamanda Kütahya Tasarım Teknokent, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile IEEE ve DUSCART topluluklarının da tanıtımını üstlendi. Aralarında CBİKO Başkanı Doç. Dr. Salim Atay’ın da bulunduğu DPÜ stantlarının ziyaretçileri, başvuruları kamer.dpu.edu.tr adresinden gerçekleştirilen ve DPÜ KAMER eş güdümünde yapılacak Mentorluk Projesi ile yakında Zafer Kalkınma Ajansı ile Üniversite ortaklığında gerçekleştirilecek Siber Vatan Projesi’ni hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildiler.

Prof. Dr. Hasan Göçmez ile Öğr. Gör. H. Feyyaz Ebeoğlugil, fuara Kütahya’dan katılım sağlayan 4 destekçi şirket Güral Porselen, Kütahya Porselen, Lav ve GCA ile kamu katılımcısı Zafer Kalkınma Ajansının da stantlarını ziyaret ettiler.

Fuarda ayrıca DPÜ mezunlarından Resul Aydoğan, Eğitsel Oyunlar Akademisi aracılığıyla Üniversite adına hazırlanan ‘Herkes İçin Oyun, Her Yerde Oyun’ başlıklı atölyesini gerçekleştirdi. Yoğun katılım sağlanan atölye sonunda Aydoğan’a Öğr. Gör. Ebeoğlugil tarafından plaket sunuldu.



“DPÜ’lü öğrenciler EGEKAF’22’den memnun ayrıldılar”

EGEKAF'22'ye katılım gösteren akademik birimleri, özellikle öğrencilerin fuardan çok memnun kaldıklarını ve fuar sayesinde iş dünyasını yakından tanıma fırsatı elde ettiklerini bildiren açıklamalarda bulundular.

Fuara katılım gösteren Hisarcık Meslek Yüksekokulundan yapılan açıklamada, “Müdür Yardımcımız Öğr. Gör. Tevfik Karaşahin ve Öğr. Gör. Fadim Koç eşliğinde Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’na katılan öğrencilerimiz, fuarda stantları bulunan özel ve kamu kuruluşlarından iş ve staj olanakları hakkında bilgi aldılar. Fuar için Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerine ulaşım desteği veren Hisarcık Belediyesine teşekkür eder öğrencilerimize başarılı bir kariyer temenni ederiz” denildi.

Tavşanlı MYO’dan yapılan açıklamada ise, “Öğrenci ve mezunlar fuarda firmaların insan kaynakları yetkilileri ile iş, staj fırsatları, kariyer olanakları gibi konularda ilk ağızdan bilgi alabilme olanağı buldular. Yoğun katılımın olduğu fuarda öğrencilerimiz, diğer üniversite öğrencileri, mezunlar ve firma yetkilileriyle tanışma ve görüşme olanağı buldular. Etkinliğe katılımımızda ulaşım desteği sağlayan Tavşanlı Belediye Başkanlığımıza, Meslek Yüksekokulumuz yönetimi ve öğrencilerimiz olarak teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Altıntaş MYO ise açıklamasında fuara 16 öğrenci ile katıldıklarını ifade ederek,” EGEKAF’22 yolculuğunda öğrencilerimizle birlikte Nüfus ve Vatandaşlık Bölüm Başkanımız Öğr. Gör. Turgay İpek de yer aldı. Toplamda 100’den fazla seminer, atölye vb. etkinliğin gerçekleştiği EGEKAF’22’de öğrencilerimiz stantları ziyaret ederek iş/staj fırsatları, kariyer olanakları gibi konularda ilk ağızdan bilgi alabilme olanağı buldular. Öğrencilerimizin Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’na katılabilmeleri için destek sağlayan MYO Müdürümüz Öğr. Gör. Ahmet Sinan Kılıçoğulları'na ve ulaşım desteği sağlayan Altıntaş Belediye Başkanı Sayın Arif Teke’ye teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.