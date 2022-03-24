Gediz’de çiftçilere meyve ağaçlarında verim ve şekil budama eğitimi

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Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere meyve ağaçlarında uygulamalı verim ve şekil budama eğitimi verildiği bildirildi.

İlçeye bağlı Üzümlü köyünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince ceviz, kiraz ve vişne ağaçlarında verim ve şekil budamasının nasıl yapılacağına dair bilgilendirme uygulama ve vatandaşa tatbik ettirme çalışması yapıldı.

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