Başkan Münevver Altın: "Epilepsi hastaları ne engelli ne sağlıklı görülüyor"

Kütahya MS ve Epilepsi ile Yaşam Derneği Başkanı Münevver Altın, epilepsi hastalarının iş bulmakta zorlandığını ifade etti.

Altın, dünyada 26 mart tarihinin Epilepsi Günü olarak belirlendiğini kaydeden, "Epilepsi, toplumun yanlış önyargıları nedeniyle de bu hastaların yaşam kaliteleri daha da düşmektedir. Düşük ekonomik gelir düzeyine sahip ülkelerde hastaların yüzde 80’i tedaviye ulaşamamaktadır. Ülkemizde ise epileptik nöbetlerin tam olarak tanınamaması, epileptik çocuğu olan anne babaların ötekileştirildikleri için çocuklarını gizleme, sosyal hayattan uzak tutma çabaları hem bu çocukların tedavilerini engellemekte hem de eğitim alma iş sahibi olma, aile kurmalarına engel olmaktadır. Oysa biliyoruz ki epilepsi hastalığı tek bir antiepileptikle bile büyük oranda tedavi edilebilir, bu hastalar günlük hayatlarını iyi bir şekilde sürdürmekle kalmaz, hatta sanat, bilim, yöneticilik gibi önemli alanlarda büyük başarılar elde edebilirler" diye konuştu.



"Biz farkındalık istiyoruz"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.