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Belediyeden üreticiye tohum desteği Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık: "Üreticilerimiz, pandemi dolayısıyla ciddi problemler yaşadı, belediye olarak onlara destek olmanın sevincini yaşıyoruz"

İHA

Belediyeden üreticiye tohum desteği Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık: "Üreticilerimiz, pandemi dolayısıyla ciddi problemler yaşadı, belediye olarak onlara destek olmanın sevincini yaşıyoruz"

Kütahya Belediyesi, köy statüsünden mahalle dönüştürülen 26 mahalleye mısır, yonca, fiğ, yulaf yem tohumu dağıttı.
Törende konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Köyden mahalle olduktan sonra da üretimlerine devam eden çiftçilerimize, yem tohumu dağıtımı ile destek oluyoruz” dedi.
Şehzadeler Parkı içerisinde Kütahya Belediyesi'ne ait serada gerçekleştirilen dağıtım töreninde açıklamada bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 26 mahallenin daha önce köy statüsünde olduğunu, son dönemde ise mahalle statüsüne geçtikten sonrada üretimlerine yerlerinde devam ettirdiklerini ifade etti.
Başkan Işık, “Bu 26 mahallemiz, Kütahyalı hemşehrilerimizin doyurulmasında ve beslenmesinde emekleri olan kıymetli mahallelerimiz. Pandemi sürecinin etkisi ile 2 yıldır çiftçilerimiz ciddi sorunlar yaşadı. Daha önce sebze fidesi dağıtımı ile destek olduk. Bu senede, belediye meclisimizin aldığı kararla, mahallelerimizin üretimine destek olmak amacıyla yem bitkileri tohumları dağıtıyoruz” diye konuştu.
Tohumların hayırlı olmasını temenni eden Başkan Işık, sözlerini çiftçilere bereketli üretim dileyerek tamamladı.
Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal ise konuşmasında daha önce bu tür desteklemeleri İl Özel İdaresinden aldıklarını, mahalle statüsüne geçince Belediye tarafından desteklendiklerini ifade etti.
Başkan Mandal, “Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık, yine bir ilki gerçekleştirdi. Üretim yapan çiftçilere yapılan destek, başkanımızın zor günlerimizde bizlerin yanında olduğunu gösterdi. Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Mahallelerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
Törende, 2 bin 860 kilogram yonca, 8 bin 650 kilogram yulaf, 5 bin 850 kilogram adi fiğ ve 10 milyon 550 bin adet mısır yem bitkisi ve tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

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