Emet’te "Kültür Güçtür. Kendi Yiyeceğini Kendin Üret" isimli sergi

Nerede o ilkbahar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Emet Anadolu İmam Hatip Lisesinde, "Kültür Güçtür. Kendi Yiyeceğini Kendin Üret" isimli sergi açılışı gerçekleştirildi.

Emet Anadolu İmam Hatip Lisesinde eTwinning projeleri kapsamında düzenlenen serginin açılış kurdelesini Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Milli Eğitim Şube Müdürü Nuri Ceyhan, Halk Eğitim Müdürü Süleyman Avcı, Okul Müdürü Mehmet Ali Özçelik birlikte kesti.

Sergilenen elişi ürünleri, geleneksel kıyafetleri, eski alet ve ekipmanları inceleyen Başkan Hüseyin Doğan ve protokol üyeleri hayranlıklarını gizleyemediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.