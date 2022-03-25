Şaphane’de 60 öğrenciye mont dağıtılacak

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Kaymakamlık koordinesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurs hocaları ve kursiyerlerin, “Montsuz hiçbir çocuk kalmasın” parolasıyla ilçede öğrencilere dağıtılacak olan 60 montun üretimini tamamladıkları bildirildi.

1 ay gibi kısa sürede yaklaşık 60 çocuğa dağıtılacak mont üretimini gerçekleştiren Halk Eğitim Merkezi kurs hocaları ve kursiyerleri tebrik eden Kaymakam Burhanettin Yavaşi, bundan önce olduğu gibi benzer çalışmalarda desteklerinin devam edeceğini belirtti.

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