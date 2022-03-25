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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ne Kayak Evi

İHA

Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ne Kayak Evi

Kütahya’nın Gediz Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, İl Özel İdaresi ve Gediz Belediyesi'nin işbirliği ile 'Kayak Evi'ne kavuşuyor.
Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Murat Dağı Termal Kayak Merkezimizde hizmet kalitesini arttıracak olan Modern Kayak Evi’nin ihalesi gerçekleştirdik. İhaleyi kazanan yüklenici firmanın yapım işine başlayarak en kısa sürede hizmete açılmasını canı gönülden temenni ediyorum" dedi.
Başkan Akçadurak; “Murat Dağı Termal Kayak Merkezi’ne kayak evi kazandırılması için desteklerini esirgemeyen herkese şahsım ve Gediz Halkı adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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