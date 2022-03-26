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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Kütahya, orman ve tabiat varlığı bakımından Türkiye ve dünya ortalamasının üzerinde"

İHA

"Kütahya, orman ve tabiat varlığı bakımından Türkiye ve dünya ortalamasının üzerinde"

Kütahya'nın orman ve tabiat varlığı bakımından Türkiye ve dünya ortalamalarının üzerinde olduğunu bildirildi.
AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "Dünyada, en fazla ağaçlandırma yapan 4. ülkeyiz, Avrupa’da 1. ülkeyiz. 2023 hedefimizde inşallah 7 milyar fidanı toprakla buluşturacağız" dedi.
Dünya Ormancılık Günü sebebiyle düzenlenen etkinliğe katılan Erenler, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; 20 yıldır AK Parti hükümetlerimiz tarafından çevre bilincinin arttırılmasına yönelik pek çok uygulama hayata geçirildi. Dünyada, en fazla ağaçlandırma yapan 4. ülkeyiz, Avrupa’da 1. ülkeyiz. 2023 hedefimizde inşallah 7 milyar fidanı toprakla buluşturacağız. Zengin ormanlarını, doğal güzelliklerini muhafaza eden bir ülke olarak kalabilmek, gelecek nesillerimize bırakacağımız en önemli mirasımız olacaktır. Her köşesi ayrı güzel olan Türkiyemiz ve muhteşem doğası, yemyeşil ormanları ve mis gibi havasıyla ünlü Kütahyamız orman varlığı açısından dikkat çekici bir zenginliğe sahiptir. Dünyanın yüzde 29,6’sı, Türkiyemiz’in yüzde 29,4’ü ormanlar ile kaplı iken Kütahyamız’da bu oran yüzde 56’dır. Görülüyor ki, Kütahyamız zengin ormanları ve eşsiz tabiatıyla orman varlığı açısından Türkiye ve dünya ortalamalarının üzerinde bir konumdadır. Bu bizim için gurur verici. 'Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz' diyen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) ümmeti olan bizler, hem yüce dinimizin hem de ait olduğumuz zengin medeniyet birikimimizin tesiriyle her zaman bizden sonra hayırla anılacağımız eseler bırakmanın arzusundayız. Koca bir çınar gibi tarihe kök salan güçlü bir medeniyetin temsilcileri olarak, geleceğe bırakacağımız en güzel miras daha yeşil bir Türkiye’dir, bilincini taşıyan kıymetli hemşehrilerimiz ağaç dikim etkinliğine yoğun ilgi gösteriyor. Geleceğe nefes olarak bizleri gururlandıran ve mutlu eden ve tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, Kütahya Valiliğimize, Orman Bölge Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Fidanlarımızı dikmek kadar onları korumak da bizim vazifemizdir. İlimizin güzellikleriyle gurur duyarken bu değerlerimizi geliştirmek ve devam ettirmek için de gerekli gayreti göstermeliyiz. İşte bu anlamlı günler ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızın kıymetini gelecek nesillerimize aktarmamız için de bir fırsattır. Çocuklarımızı, gençlerimizi bu bilinçle yetiştirelim. Öyle güzel ve etkili anlatalım ki insanoğlunun varlığını sürdürebilmesi için doğaya ne kadar muhtaç olduğunu bilerek bir ağacın yaprağına uzatırken ellerini, yürekleri titresin. Hürmetle, sevgiyle kucaklasınlar tüm doğayı. Fidan dikme etkinliğine iştirak eden gelecek nesillerimize daha güzel, yaşanabilir bir dünya bırakmak, cennet ülkemizin güzelliklerini korumak adına fidanları toprakla buluşturan, aynı zamanda geleceğe olan umudumuzu yeşerten tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki hep birlikte çalışacak ve ülkemizi, memleketimizi, bereketli topraklarımızı bugünkünden daha da yeşil hale getireceğiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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