Vali Ali Çelik: "2022’de 250 hektar alanı ağaçlandıracağız"

Kütahya Valisi Ali Çelik, Orman Haftası sebebiyle Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Kabullerinden dolayı Vali Ali Çelik’e teşekkür eden Birol Dündar, Orman Haftası etkinlikleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Ali Çelik, “Orman Teşkilatımızın bütün kahramanlarının Orman Haftası’nı tebrik ediyor; yeşil vatan mücadelesinde şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Kütahya’da son 10 yılda 16 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu söyleyen Vali Çelik, 2022 yılı içerisinde 250 hektar ormanlık alanın daha ağaçlandırılarak şehrin geleceğine nefes olunacağını söyledi.

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