Kütahya’da arıcılık ürünlerinin işlenmesi konusunda uygulamalı eğitim

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle açılan arıcılık kursundaki kursiyerlere arıcılık ürünlerinin işlenmesi hakkında uygulamalı eğitim verildiği bildirildi.

2021 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Arı Yetiştiriciliğini Geliştirme” projesi çerçevesinde İl Özel İdaresi finansmanıyla Kütahya Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliğiyle Kütahya’ya Arı Ürünleri İşleme Merkezi kazandırılmıştı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi açılan 23’ü erkek, 9’u bayan toplam 32 kişinin katıldığı arıcılık kursundaki kursiyerlere perga hasadı ve peteklerden çıkarılması, krem bal yapılması, polenlerin kurutulması, şerbet ve kekin nasıl yapıldığı, süzülen balların nasıl şişelendiği hakkında uygulamalı eğitim verilerek Kütahya’da böyle bir tesisin varlığı hakkında farkındalık oluşturuldu. Etkinlikte Arıcılar Birliği Başkanı Halit Balta, gezginci arıcılık konusundaki tecrübelerini, arı yetiştiriciliği yaparken karşılaştığı zorlukları ve bu zorluklara yıllar geçtikçe nasıl çözümler ürettiğini soru cevaplarla kursiyerlere aktardı. Etkinlikten memnun kalan kursiyerler aynı zamanda tüm arıcılık ürünlerini canlı görerek inceleyerek meraklarını giderdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.