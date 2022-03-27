Hisarcık-Gediz Karayolu ihalesi 22 Nisan tarihinde yapılacak

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, HisarcıkGediz Karayolu yapım ihalesinin 22 Nisan 2022 tarihinde yapılacağını belirtti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “ İlçemiz için hayati öneme sahip HisarcıkGediz Karayolunun yapımı için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürecin yakından takipçisi olacağız. Karayolunun yapılması için desteklerini esirgemeyen Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu, Valimiz Ali Çelik, İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, Milletvekillerimiz İshak Gazel, Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ile emeği geçen herkese ilçemiz ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.