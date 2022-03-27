Kütahya’da otobüs fiyatlarını pahalı bulan vatandaşlar trene yöneldi Tren Garı’nda yoğunluk yaşanıyor

Kütahya’da şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına yapılan zammın ardından havalarında ısınmasıyla vatandaşların trene yöneldiği bildirildi.

Talebin artmasıyla birlikte DDY Kütahya Garı’nda yoğunluk yaşanırken, günlük yolcu sayısında büyük artış gözlendi. Özellikle KütahyaEskişehir arası otobüs fiyatının 60 TL, tren fiyatının ise 11 TL olması vatandaşların KütahyaEskişehir arasındaki tren seferlerine ilgisini daha da artırdı.

Otobüs ücretlerinin pahalılığından yakınan vatandaşlar, tren yolculuğunun daha ekonomik ve konforlu olduğunu belirttiler. Tren ile yolculuk yapmak isteyen yolcuların günler öncesinden yer ayırttıkları belirtildi.

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