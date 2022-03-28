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Hisarcık’ta bin 500 fidan dağıtıldı

İHA

Hisarcık’ta bin 500 fidan dağıtıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Orman İşletme Şefliği Orman Haftası nedeniyle vatandaşlara bin 500 badem, kestane ve ceviz fidanı dağıttı.
Belediye hizmet binası önünde gerçekleştirilen fidan dağıtım törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Orman İşletme Şefi Samet Sayan, vatandaşlara fidan dikiminin özendirilmesi, yeşil dokunun, ormanların korunması bilincinin aşılanması noktasında Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle badem, kestane ve ceviz cinsi bin 500 adet fidan dağıttıklarını söyledi.

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