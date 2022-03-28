Çavdarhisar’da lise öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube ekiplerince Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine emniyet kemerinin önemi ve trafik güvenliği hakkında eğitim verildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube ekiplerince Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine trafik kazalarını önlemek ve oluşabilecek kazalarda can kaybı ve yaralanmayı en aza indirgemek amacıyla emniyet kemerinin önemi ve trafik güvenliği hakkında seminer verildi.

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