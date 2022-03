Şehit Hasan Yaşar’ın adı DPÜ’de yaşatılacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Üniversiteli AK Gençlik Topluluğu tarafından, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Yaşar Kütüphanesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Üniversiteli AK Gençlik Topluluğu tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal gerçekleştirdi. Uysal, “Çok anlamlı bir etkinlikte bir aradayız. Özellikle ÜNİAK topluluğumuzu tebrik etmek istiyorum. Üniversitemizde ilk olan bir etkinliğe imza atmış oldular. Evet, bizim kütüphanemiz çok büyük ve çok güzel ancak topluluklarımızın da kütüphanemize sahip çıkması, kampüs içerisinde farklı yerlerde daha küçük kütüphaneler açmamız, özellikle de kütüphaneye şehidimizin isminin verilmesini çok anlamlı buluyorum. Topluluğumuzu tebrik ediyorum kendilerine teşekkür ediyorum. ÜNİAK topluluğumuz bu ve benzeri çok güzel çalışmalara imza atıyorlar” dedi.



“Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim”

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, “Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Gençler içinde bulunduğunuz çevre neyse sizde zamanla o oluyorsunuz. Üzüm üzüme baka baka kararır. Ondan dolayı arkadaş çevrenizi, içinde olduğunuz topluluğu çok iyi seçeceksiniz. Biliyorsunuz 100'ü aşkın öğrenci topluluğumuz var. Hepsi güzel, hepsinin faaliyetlerini destekliyoruz ama içlerinde bazıları çok daha öne çıkıyor, çok daha fazla etkinlik yapıyorlar. Hem öğrencilerimize eğitim anlamında destek veriyorlar, hem de halkımızın değerlerine sahip çıkıp adeta nabzını tutuyorlar. İşte ÜNİAK topluluğumuz da bunlardan bir tanesidir. Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Yaşar, çok muhterem saygıdeğer babası da burada. Şehidimize Allah’tan rahmet ailesine sabırlar diliyorum. İnşallah şehidimizle öbür tarafta kavuşacaklar. Ama şuna emin olabilirsiniz onu zaten defteri dolu ama sizin defterinizi dolduracak size kıyamete kadar nurlar yağdıracak şehidimizdir. Buraya onun ismi verildi. Burada okunan her kitap, buradan faydalanan her öğrenci şehidimizin ve sizin defterinize nurlar, rahmetler yağdıracak. Onun için evladınızla iftihar edebilirsiniz. Ayrılık geçicidir ama şehidimizin ismi, ruhaniyeti kıyamete kadar burada yaşayacaktır. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” diye konuştu.



“Bir şehit haberi aldığımızda gerçekten üzülüyoruz”

Milletvekili İshak Gazel, konuşmasında, "2016 yılında Hasan Yaşar kardeşimiz şehit oldu. Bir şehit haberi aldığımızda gerçekten üzülüyoruz. Bir dava arkadaşımızın yakını olduğu zaman üzüntümüz daha da katlanıyor. Hasan kardeşimizin bu şahadetinden sonra evine gittik. Böyle bir vesileyle aileyi tekrar görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Burada üniversiteli öğrencilerimizi görünce kendi üniversitede hayatım gözümün önüne geliyor. Biz de bu çalışmaların içerisinde yer aldık. Allah Kur'an’ı Kerim'de bazı müjdeler veriyor. Bunlardan en önemlisi de şudur: Allah yolunda öldürülenlere, şehit olanlara ölü demeyin, onlar diridirler ancak siz onların yaşadığının farkında değilsiniz. Biz de elimizden geldiğince onun ismini yaşatma mücadelesi içerisindeyiz. Bu vesileyle Hasan kardeşimizi rahmetle, milletle, saygıyla anıyorum. ÜNİAK topluluğumuzun bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.



“Çok anlamlı bir günde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Çok anlamlı bir günde bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, ”Kıymetli protokol ve şehidimizin değerli ailesi, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Çok anlamlı bir günde burada bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaşar kardeşimizin isminin yaşayacağı bir kütüphanemizi ÜNİAK grubumuzun katkıları ve destekleriyle açılışını yapacağız. Ben ÜNİAK topluluğumuza teşekkür ediyorum. Bugün de çok güzel bir etkinliğe imza atıyorlar. Şehidimizin adının yaşayacağı kütüphanemizin üniversitemize, gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.



"Hasan Yaşar kardeşimizi hep hatırlayacağız"

Kütüphane açılışında bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Çok kıymetli bir an. Hasan Yaşar kardeşimiz bizim kıymetli şehitlerimiz. Cumhurbaşkanımızın da üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu. Zira bu topraklar için en kıymetlisi verebilmek herhalde insanı en kıymetli yapar. Bu manada bizler gerek şehitler haftasında gerek herhangi bir vesileyle ailelerimizin yanında yer almaya çalışıyoruz. En başta dualarımızla şehitlerimizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Bizim için çok önemliler. ÜNİAK topluluğumuz bizim için çok kıymetli. Bu etkinlikte çok kıymetli. Hasan Yaşar kardeşimizi hep hatırlayacağız, dualarımızda da eksik bırakmayacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah, Şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Kütüphanemiz hayırlı olsun. Sağ olun var olun" dedi.

Törende katılımcılara hitap eden Şehit eşi Canan Yaşar, "Hepiniz hoş geldiniz. Bu gururlu günde bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Eşimin adının bir yerlerde yaşatılıyor olması çocuklarımı ve beni onure ediyor, bizi mutlu ediyor. Kütüphanemizin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmalarının ardından Şehit Hasan Yaşar'ın kitaplarının bulunduğu kütüphane hizmete sunuldu.

Uzman Çavuş Hasan Yaşar, 3 Eylül 2016 günü Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün bölgesinde terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada 7 silah arkadaşı ile birlikte şehit olmuştu.

Törene Şehit Hasan Yaşar'ın ailesi, AK Parti milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Duran, AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, dekanlar, akademik ve idari personel ile çok sayıda ÜNİAK topluluğu öğrencisi katıldı.

