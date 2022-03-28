"Ekilmemiş tek karış toprağımız kalmamalı"

Kütahya Valisi Ali Çelik, Milletvekili İshak Gazel ve İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Kütahya’nın Doğalar köyünde muhtarlarla bir araya geldi.

Toplantıda; tarımdan içme suyuna, ulaşımdan altyapıya kadar yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ekilmemiş tek karış toprak kalmayacak” çağrısını hatırlatan Vali Ali Çelik, “Bugün ve yarınlarımızın temel dinamiği tarım. Tarımsal üretimden vazgeçmemeliyiz. İlimiz, ilçelerimiz ve köylerimiz için ne gerekiyorsa hep birlikte yapacağız” dedi.

Davetlerinden dolayı muhtarlara teşekkür eden Milletvekili İshak Gazel, Kütahya’nın tarımsal desteklemelerden faydalanacak önemli illerden biri olacağını söyledi. Domaniç ilçesinin yağlık ayçiçeği desteklemesine alındığını belirten Gazel, “Ayçiçek ve nohut tohumu için Tarım ve Orman Bakanlığı desteklerine 3 milyon TL ilave kaynağı İl Özel İdaremiz ve Bakanlığımızdan ilimize kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi kaynaklarıyla Doğalar köyüne 2004 yılından itibaren 8 milyon TL yatırım yapıldığını kaydetti. Yılmaz; köydeki su şebekesinin yenilendiğini, kanalizasyon için kaynak ayrıldığını da paylaştı.

Toplantı, 45 köy ve mahalle muhtarının talepleri ve ihtiyaçlarının dinlenmesiyle sona erdi.

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