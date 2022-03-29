İlçe Milli Eğitim Müdürü Cebeci’den Başkan Çalışkan’a teşekkür ziyareti

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, eğitime verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve Atatürk İlkokulu Müdürü İsmail Değirmenci Belediyenin Atatürk İlkokulu bahçesinde gerçekleştirdiği kilitli parke döşeme, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları için Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’ı ziyaret ederek eğitime verdiği desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan Fatih Çalışkan,” Hisarcık Belediyesi olarak eğitim ve öğretim için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu nazik ziyaretleri için müdürlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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