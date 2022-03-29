Eğrigöz Kalesi'nin doğal sit koruma alanına alınması için çalışma başlatıldı

Emet Eğrigöz Kalesinin tarihi doğal sit koruma alanına alınması amacıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin ön çalışma yaptıkları bildirildi.

Kütahya İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü A. Mete Gündüz ve beraberindeki heyet, Eğrigöz Kalesinde Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ile bir araya geldi. Başkan Hüseyin Doğan Eğrigöz Kalesinin tarihi, bölgede yapılan İki Taş Kanyonu ve Bungalov evleri hakkında bilgiler verdi.

İnceleme sonrası yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan A. Mete Gündüz,” Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda, Potansiyel Doğal Sit Alanlarının ön inceleme çalışmalarını yapmak üzere, farklı meslek disiplinlerinden oluşan komisyon üyelerimizle birlikte Eğrigöz Kalesine geldik. Alanında uzman kişilerden oluşan komisyon üyelerimiz tarafından, sahada yapılan incelemeler neticesinde düzenlenecek olan ön değerlendirme raporunu, Eskişehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonundan alacak olduğumuz uygun kararla birlikte, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğümüze göndererek, tescil çalışmalarına ilk adımı atmış olacağız. Bundan sonraki süreçte amacımız Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğümüzün uygun görmesi halinde, bu alanın doğal sit alanı olarak ilan edilmesi için gereken diğer çalışmalar da süratle tamamlamak ve Eğrigöz kalesini Doğal Sit Alanı olarak tescil ederek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koruması altına almak olacaktır ”dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan program sonrası heyete Cevzidere zaferinin 100.yıl anısına bastırılan kitap, takvim ve kalemlik takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.