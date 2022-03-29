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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da madde bağımlılığı ile mücadele çalışmaları masaya yatırıldı

İHA

Kütahya’da madde bağımlılığı ile mücadele çalışmaları masaya yatırıldı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce madde bağımlılığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde verilen danışmanlık tedavi hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik Mart ayı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, Kütahya Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Savcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Müftülüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Bağımlılık Danışma Merkezi AMATEM yetkilileri katılım sağladı.
Toplantıda, madde bağımlılarına yönelik çalışmalar değerlendirildi ve ilerleyen süreçte yapılması gereken faaliyetler planlandı.

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