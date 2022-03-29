Simav’da Kur'an Kursu öğreticilerine seminer

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı yatılı, ihtiyaç odaklı, 46 Yaş Kur'an Kursu öğreticilerine Diyanet Gençlik Merkezinde seminer verildiği bildirildi.

Kütahya İl Müftülüğü personeli, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Büşra Nur Sertel ve Din Hizmetleri Uzmanı Rukiye Erdinç'in sunumlarıyla gerçekleştirilen programda, Yatılı Kur'an Kursları öğreticilerine, “Pozitif Disiplin ve Sınıf Yönetimi”, İhtiyaç Odaklı Kuran Kursları öğreticilere, “Şiddetin Önlenmesinde Dini Referanslar”, 46 Yaş Kur'an Kursları öğreticilerine, “46 Yaş Grubunda Görülen Problemler ve Çözüm Yolları” konulu eğitim verildi.

İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Şube Müdürü Feyzullah Küçükçakır, İlçe Vaizleri Zeynep Öztürk ve Murat Kaya'nın da katıldıkları program iki oturum ve üç grup olarak gerçekleştirildi.

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