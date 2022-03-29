Kütahya’da "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum” isimli proje

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ortak projesi olan "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum” isimli proje çerçevesinde Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri Diyanet Gençlik Merkezini ve Külliye bünyesindeki Mus'ab Bin Umeyr Camiini ziyaret ettiler.

Ziyarette proje ortağı Cumhuriyet Ortaokulu Din Kültürü öğretmeni Mehmet Ali Songür, Diyanet Gençlik Merkezi Manevi Danışmanları Mehmet Temiz ve Fatih Eryılmaz hazır bulundu.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş öğrencilerle sohbet etti. Ziyaretleri için teşekkür etti. Külliyede her zaman gençleri görmek istediklerini belirtti.

"Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesi”

Projenin amacı, çağın becerileriyle donanmış, bu beceriyi insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleriyle yaşantısını inşa etmiş, aklıselim, kalbi selim, tarihiyle ve değerleriyle barışık bireyler yetişmesine katkı sunmak.

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