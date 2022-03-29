DPÜ’de, “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni” konulu konferans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Bilimleri Fakültesinde Prof. Dr. Mehmet İnan’ın konuşmacı olduğu 21. Yüzyıl Becerileri Bağlamında “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni” isimli konferans düzenlendi.

Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe konuşmacı olan Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet İnan'ın yanı sıra Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Özdilek, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konferansta katılımcılara hitap eden Prof. Dr. Mehmet İnan, konuşmasında YÖK'ün 2020 yılında eğitim fakültelerine yaptığı yetki devrinden söz ederek, "Bu karar uyarınca Eğitim ve Eğitim Bilimleri fakültelerinde ders kategorileri Alan Eğitimi Dersleri, Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri ve Genel Kültür Dersleri şeklinde gruplandırıldı. Ayrıca yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları da bu konuda yetkilendirildi" dedi.

Genel kültür derslerinin eğitim fakültelerindeki derslere oranını istatistikler ve konuyla ilgili bilimsel çalışmalar üzerinden açıklayan Prof. Dr. İnan, 21. yüzyılın öğretmenlerinden beklenen niteliklerin gerçekleşebilmesi için bu derslerle ilgili yapılabilecek çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

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