Kütahya’da “Ruhsal engelli bireyler için sosyal içerme” isimli eğitim projesi

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Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerini geliştirmeyi içeren “Ruhsal engelli bireyler için sosyal içerme” isimli eğitim projesi programı gerçekleştirildiği bildirildi.

“Ruhsal engelli bireyler için sosyal içerme projesi” çerçevesinde il merkezi ile Tavşanlı ve Simav Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde görevli personellere yönelik Uzm. Dr. Umut Karasu ve Sosyal Çalışmacı Mehmet Ali Doğan tarafından toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerini geliştirmeyi içeren eğitim programı gerçekleştirildi.

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