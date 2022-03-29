Minik ellerden çevre temizliği

Geliştirdikleri proje ile kurumların işleyişlerini uygulamalı olarak öğrenen Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri, Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliği ile kendi okullarının çevresinde temizlik çalışması yaptı.

Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri hazırladıkları proje ile kurumların işleyişleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi oluyorlar. Projede, müracaat edilen kurum ile uygulamalı iş eğitimi yapılıyor.

Öğrenciler, başlarındaki öğretmenlerle birlikte daha önce birkaç kurumda gerçekleştirdikleri uygulamalı eğimlerin bir yenisini de Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile gerçekleştirdiler.

Kütahya Belediyesi'ne konu ile ilgili yapılan müracaat sonrasında, öğrenciler temizlik çalışmalarının nasıl yapıldığını Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün desteği ile uygulamalı olarak tatbik ettiler.

Müdürlüğün kendilerine tahsis ettiği temizlik araç ve gereçleri ile kendi okullarının çevresini ve okul yakınında bulunan parkı ve sokakların temizliğini yapan öğrenciler, farklı bir deneyim kazanma şansını yakaladılar.

Kütahya Belediyesine ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne teşekkür eden öğrenciler, saha temizlik çalışmasının kolay bir iş olmadığını ifade ederek, Kütahyalı vatandaşlara çevrelerini temiz tutmaları ve bu konuda daha duyarlı olmalarını talep ettiler.

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