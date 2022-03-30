Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın gönderdiği adını Osmanlı'nın kurduğu ilk köylerden birisi olan İnkaya köyünden alan İnkaya Çınarı fidan ve tohumları Emet’te toprakla buluşuyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, kardeş belediye Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından Emet Belediyesine gönderilen çınar fidanlarından ilkini Hükümet Konağı önüne bizzat kendisi dikti. 3 metre çapındaki gövdesi, devasa kolları ile dünyaca ünlü İnkaya Çınarları Emet’te özel noktalara dikimi gerçekleştirilecek.

İnkaya Çınarları ile birlikte bir mesajda gönderen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mesajında, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Bursa’nın Osmanlı'nın ilk başkenti olarak kuruluş devrinin özelliklerini hala ilk günkü gibi koruduğunu, şehrin her köşesinde bir değer saklayan bu şehrin yaşayan en büyük tanıkları çınarların olduğunu belirterek, ”Kardeşliğimizin bu ulu çınar gibi uzun soluklu olmasını diliyor, sizlere ve değerli Emet halkına kardeş şehriniz Bursa'dan selam ve hürmetlerimizi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Gönderdiği çınar fidan ve tohumları için Başkan Aktaş’a teşekkür eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, alt yapı çalışmalarına bağlı başlanılacak üst yapı çalışmalarında da yeşil ve renkli bir Gazi Emet için projeler hazırladıklarını belirterek, ” Bu eşsiz çınarlarımızın da ilçemizde kök salarak gelecek nesillere aktarımı için gerekli bakım ve korumasını sağlayacağız. Yeşil Bursa’mızın kardeş şehri Gazi Emet’imizde çevresel doğal güzelliklerini merkezde de her köşemizde yaşatacağız ”dedi.

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