Kütahya Porsuk Barajı kenarında atık toplama etkinliği

Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünce göçmen kuşların uğrak noktası olan Sofça köyü Porsuk Baraj kenarında atık toplama etkinliği gerçekleştirildiği bildirildi.

Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli ve Akdemir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Öğretmenleri, çalışanları ile birlikte göçmen kuşların uğrak noktası olan Sofça köyü Porsuk Baraj kenarında daha temiz bir yaban hayatı için atık toplama etkinliği gerçekleştirildi.

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