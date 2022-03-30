Hastanede yangın paniği

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Kütahya Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesinde çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesinde güç kaynağı akülerinden yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürürken, hastanenin güç kaynağı bölümünde hasar meydana geldi.

Yangında can kaybı yaşanmazken, yoğun duman sebebiyle 3 ağır hasta tedbir amaçlı tahliye edildi. Bu hastaların tedavilerine bir süre hastane bahçesinde devam edildi.

Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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