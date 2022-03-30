Kütahyalı atletler Milli Takıma seçildi

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde dereceye giren Kütahya temsilcilerinin Mili Takım sporcusu olarak Türkiye’yi Romanya'da yapılacak Balkan Dağ Koşusunda temsil edecekleri bildirildi.

Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonasında Kütahya temsilcisi Bekirhan Kabadayı, Büyük Erkeklerde Türkiye Şampiyonu oldu. Yine Kütahyalı sporcu Sıla Ata Genç Bayanlarda Türkiye 2.'liğini elde etti. Kütahya’ya gurur yaşatan atletler, Mili Takım sporcusu olarak Türkiye’yi Romanya'da yapılacak Balkan Dağ Koşusunda temsil etme hakkı kazandılar.

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