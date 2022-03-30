Altıntaş’ta ürünlerin fiyat ve marka bilgileri alınıp sisteme girişi yapılıyor

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çerçevesinde marketlerdeki 98 ürünün fiyat ve marka bilgilerinin alınıp sisteme girişlerinin yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi çerçevesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerimiz tarafından ilçemiz marketlerinde 98 ürünün fiyat ve marka bilgileri alınıp sisteme girişi yapılmıştır. Denetimlerimiz her hafta devam etmektedir” denildi.

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